Lombardia, 983 contagi in un giorno Fontana ai giovani: collaborate o nuovi rischi (Di venerdì 9 ottobre 2020) «Dobbiamo proteggere le persone fragili e più a rischio; che essi siano i vostri genitori, amici o nonni», scrive il governatore in un messaggio pubblicato su Facebook

