L’idea del Cts: tamponi rapidi agli studenti negli studi dei pediatri (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Comitato tecnico scientifico starebbe pensando ad un’escamotage per accelerare le pratiche relative ai tamponi per gli studenti. Ovvero dare la possibilità ai pediatri di effettuare quelli rapidi nei loro studi. Lo scrive il Messaggero. Il Ministero dell’istruzione ha imposto l’obbligo di due tamponi negativi per il rientro a scuola dopo un’assenza causata da sintomi di Covid. E il rischio – di cui è consapevole il Comitato – è che salti tutto. “Si punta a raccogliere l’adesione di coloro che sono disponibili a eseguire i tamponi rapidi nel loro studio. In questo modo, si crea una prima linea di tamponi rapidi, che screma quei casi ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Comitato tecnico scientifico starebbe pensando ad un’escamotage per accelerare le pratiche relative aiper gli. Ovvero dare la possibilità aidi effettuare quellinei loro. Lo scrive il Messaggero. Il Ministero dell’istruzione ha imposto l’obbligo di duenegativi per il rientro a scuola dopo un’assenza causata da sintomi di Covid. E il rischio – di cui è consapevole il Comitato – è che salti tutto. “Si punta a raccogliere l’adesione di coloro che sono disponibili a eseguire inel loroo. In questo modo, si crea una prima linea di, che screma quei casi ...

ilfoglio_it : #Calenda si candiderà come sindaco della Capitale e lo farà partendo da un'idea seduttiva: trasformare Roma nel lab… - GiovanniToti : Non condivido l'idea del #Governo di bloccare la possibilità per le Regioni di fare ordinanze migliorative, se non… - ilfoglio_it : Calenda si candiderà come sindaco della Capitale con un'idea seduttiva: trasformare Roma nel laboratorio del talent… - fabiovalenza : RT @ilfoglio_it: #Calenda si candiderà come sindaco della Capitale e lo farà partendo da un'idea seduttiva: trasformare Roma nel laboratori… - napolista : L’idea del #Cts: #tamponi rapidi agli studenti negli studi dei #pediatri Sul Messaggero. Un modo per non ingolfare… -

Ultime Notizie dalla rete : L’idea del Salvini: «Giorgia Meloni in Europa? Parliamo di opposizione» Corriere della Sera