Joe Manganiello nel nuovo trailer di Archenemy, un film sci-fi ricco di azione (Di venerdì 9 ottobre 2020) Joe Manganiello interpreta in Archenemy un uomo che sostiene di provenire da un'altra dimensione, ecco il trailer. Archenemy è il nuovo film con star Joe Manganiello di cui è stato condiviso il trailer inedito in attesa della distribuzione in streaming e in alcuni cinema americani prevista per l'11 dicembre, Il video mostra l'incontro di un ragazzo con un uomo complicato che potrebbe essere al centro di un'avventura sovrannaturale. Adam Egypt Mortimer ha scritto e diretto il film indipendente che racconta la storia di Max Fist (Joe Manganiello), un uomo che sostiene di essere un eroe proveniente da un'altra dimensione caduto attraverso lo spazio e il tempo sulla Terra, dove non ha poteri. Nessuno crede ...

