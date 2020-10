Il coronavirus non da tregua, numeri in crescita vertiginosa nel bollettino del 9 ottobre (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ancora in aumento i contagi: ieri erano stati 4.458. Cresce il numero delle vittime. I tamponi sono stati 129.471 Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.372 (ieri erano stati 4.458), con 28 morti (ieri erano stati 22). Le vittime in totale, dall’inizio della pandemia sono 36.111. Con l’aumento di oggi salgono a … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ancora in aumento i contagi: ieri erano stati 4.458. Cresce il numero delle vittime. I tamponi sono stati 129.471 Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.372 (ieri erano stati 4.458), con 28 morti (ieri erano stati 22). Le vittime in totale, dall’inizio della pandemia sono 36.111. Con l’aumento di oggi salgono a … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

RaiNews : Non siamo ancora ai lockdown di marzo e aprile - e tutti assicurano di volerli evitare - ma passo dopo passo divers… - TgLa7 : #Coronavirus: #Boccia, 'non si possono escludere limitazioni gli spostamenti tra le #Regioni. Al momento non si può escludere nulla' - La7tv : #piazzapulita Prof. Massimo Galli: 'Un giretto nel mio reparto in questi giorni ci fa percepire dei segni di ripres… - micittastato : Questa crisi sta dividendo il paese tra garantiti e non garantito. Questa era la nostra proposta perchè i garanti… - smilypapiking : RT @ilriformista: #Coronavirus, Governo esclude #lockdown: “Impatto economico e psicologico non sostenibile” -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus non Zaia: «Il coronavirus non è più un’emergenza» Corriere della Sera Homepage ? Comunicazione ? Covid-19: al via i primi progetti per sperimentare le tecnologie spaziali nel contrasto alla pandemia

Le iniziative coinvolgono, tra gli altri, gli ospedali Gaslini, Gemelli, Spallanzani e Sacco Roma, 09 ottobre 2020 – Inizia la fase applicativa dei primi progetti selezionati che hanno risposto al ba ...

Torna la paura in Lombardia, Fontana ai giovani: "Collaborate"

Attilio Fontana è preoccupato per quanto sta accadendo in Lombardia. La Regione più colpita dal coronavirus rischia di ripiombare nell'incubo. Oggi ha sfiorato i mille casi, registrandone 983, e sono ...

Le iniziative coinvolgono, tra gli altri, gli ospedali Gaslini, Gemelli, Spallanzani e Sacco Roma, 09 ottobre 2020 – Inizia la fase applicativa dei primi progetti selezionati che hanno risposto al ba ...Attilio Fontana è preoccupato per quanto sta accadendo in Lombardia. La Regione più colpita dal coronavirus rischia di ripiombare nell'incubo. Oggi ha sfiorato i mille casi, registrandone 983, e sono ...