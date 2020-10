Giro d’Italia 2020, settima tappa: terzo brindisi per Arnaud Demare (Di venerdì 9 ottobre 2020) E con questa fanno tre in quattro giorni. Sul traguardo di brindisi, la maglia tricolore di Arnaud Demare (Groupama – Fdj), ha imposto nuovamente la sua legge. Il campione di Francia ha vinto la settima tappa del 103esimo Giro d’Italia, la Matera-brindisi di 143 chilometri, precedendo lo slovacco Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) e l’australiano Michael Matthews (Team Sunweb). Il successo odierno del transalpino è stato disarmante. Sagan, rimasto alla sua ruota ai 200 metri, non ha neppure tentato di superarlo. Il portoghese João Almeida (Deceuninck – Quick-Step) ha conservato la Maglia Rosa. Una notizia scontata in partenza, posto che quella odierna era, di gran lunga la frazione più facile tra le sette percorse finora. ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 ottobre 2020) E con questa fanno tre in quattro giorni. Sul traguardo di, la maglia tricolore di(Groupama – Fdj), ha imposto nuovamente la sua legge. Il campione di Francia ha vinto ladel 103esimod’Italia, la Matera-di 143 chilometri, precedendo lo slovacco Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) e l’australiano Michael Matthews (Team Sunweb). Il successo odierno del transalpino è stato disarmante. Sagan, rimasto alla sua ruota ai 200 metri, non ha neppure tentato di superarlo. Il portoghese João Almeida (Deceuninck – Quick-Step) ha conservato la Maglia Rosa. Una notizia scontata in partenza, posto che quella odierna era, di gran lunga la frazione più facile tra le sette percorse finora. ...

giroditalia : ???? @ArnaudDemare wins Stage 6 Giro d’Italia 2020! ???? @ArnaudDemare vince la Tappa 6 del Giro d’Italia 2020!… - giroditalia : Trust us, turn up the volume! Stage 6, Giro d'Italia 2020, this is the “Best of”.?? Fidatevi, meglio alzare il vol… - giroditalia : ?? From Calabria to Basilicata. Stage 6, 188 km. Will it be breakaway? Giro d’Italia 2020. ?? Dalla Calabria alla Ba… - lostintowoodz : Oggi è passato il giro d’Italia dal mio paese e per fortuna che hanno rifatto da poco le strade sennò poveri ciclisti ?????? - infoitsport : Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi Matera-Brindisi: percorso, altimetria, favoriti. Chance per i velocisti -

