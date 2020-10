Gemma Galgani bacio da dimenticare | Anticipazioni Uomini e Donne 9 Ottobre (Di venerdì 9 ottobre 2020) Gemma Galgani racconta un appuntamento con un cavaliere del parterre maschile scoprendo solamente in puntata di essere stata presa in giro. Cosa succederà nella puntata di oggi? La dama del parterre femminile di Uomini e Donne delusa dalla conoscenza conclusa con Paolo ha deciso di puntare alla frequentazione con Biagio. I cavalieri di questa nuova … L'articolo Gemma Galgani bacio da dimenticare Anticipazioni Uomini e Donne 9 Ottobre proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 9 ottobre 2020)racconta un appuntamento con un cavaliere del parterre maschile scoprendo solamente in puntata di essere stata presa in giro. Cosa succederà nella puntata di oggi? La dama del parterre femminile didelusa dalla conoscenza conclusa con Paolo ha deciso di puntare alla frequentazione con Biagio. I cavalieri di questa nuova … L'articolodaproviene da www.meteoweek.com.

infoitcultura : UeD: ancora delusioni per Gemma Galgani che tenta di riconquistare Paolo - infoitcultura : Uomini e Donne | Gemma Galgani piange per l'addio di Paolo | la reazione del pubblico - __davidxx__ : Valeria che recita un monologo bellissimo che sembra scritto da Gemma Galgani - serenitybxxch : #Uominiedonne - #GemmaGalgani delusa da #Paolo (sosia di #CanYaman): il pianto della dama e l'addio del cavaliere - nathancamillo : RT @nicolerossi7: @GrandeFratello Se la state usando per creare suspense e poi non rientra, faccio il panico peggio di Queen Tina Cipollar… -