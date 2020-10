Covid, il nuovo Dpcm: feste e locali osservati speciali. Se l’indice di contagio sale, stop anche a negozi e palestre (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nel Dpcm di ottobre allo studio chiusura anticipata dei ristoranti e numero di persone limitato a tavola. anche le feste come battesimi e comunioni potrebbero subire un ridimensionamento. Ma l’obiettivo è tenere aperte le scuole e le attività produttive Leggi su corriere (Di venerdì 9 ottobre 2020) Neldi ottobre allo studio chiusura anticipata dei ristoranti e numero di persone limitato a tavola.lecome battesimi e comunioni potrebbero subire un ridimensionamento. Ma l’obiettivo è tenere aperte le scuole e le attività produttive

berlusconi : Lavoriamo perché l’Ue continui a mettere in campo strumenti per sostenere i Paesi colpiti da Covid, ma l’aumento de… - La7tv : #ottoemezzo Il Ministro @AlfonsoBonafede lancia il suo appello per evitare un nuovo #lockdown: 'Anche nelle case pr… - amnestyitalia : Il nuovo numero di #IAMnesty è online: tra i tanti temi, trovate un approfondimento sulle violazioni dei diritti um… - rusceson : Colorado Rapids vs. LAFC (MLS) è stata rinviata dopo un nuovo caso COVID-19 tra lo staff del Rapids. Chi segue il c… - MicheleVesch : RT @ultimenotizie: 'Gli ospedali si stanno di nuovo riempiendo. Le strutture Covid in questo momento in #Campania e nel #Lazio sono quasi p… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Covid, il nuovo Dpcm ottobre: feste e locali, negozi e palestre Corriere della Sera Covid a Napoli, la città by night getta la spugna tra ristoranti vuoti e vicoli al buio

Sono tutte spente le luci della Napoli by night. Le ultime ordinanze regionali per contenere il contagio hanno colpito duro e nelle sere napoletane pub, chioschi, baretti, pizzerie e ristoranti hanno.

Dall’incognita Covid sulla sessione di bilancio ai tempi del Recovery Fund: tutti i nodi del Governo Conte

Tra i dossier che si impongono nell’agenda dell’esecutivo, quelli dell’ex Ilva, Austostrade e Mps. Va verso il superamento dello stallo che si era creato nella maggioranza la vicenda del decreto per l ...

Sono tutte spente le luci della Napoli by night. Le ultime ordinanze regionali per contenere il contagio hanno colpito duro e nelle sere napoletane pub, chioschi, baretti, pizzerie e ristoranti hanno.Tra i dossier che si impongono nell’agenda dell’esecutivo, quelli dell’ex Ilva, Austostrade e Mps. Va verso il superamento dello stallo che si era creato nella maggioranza la vicenda del decreto per l ...