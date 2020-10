Cosa potrebbe accadere se venissero eliminate completamente le monetine da 1 o 2 centesimi

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Entro la fine del 2021 la Commissione Europea, deciderà la sorte delle classicheda 1 o 2, se verranno o menodal nostro portafoglio, arrotondando così i prezzi dei vari beni e facendo sì che queste monete risultino obsolete. Da Bruxelles giungono notizie che informano sul fatto che alcuni esperti hanno già cominciato ad analizzare quale impatto avrebbe questa procedura di eliminazione dei tagli più piccoli della nostra moneta e hanno avvisato, grazia ad una comunicazione, che entro le prossime 15 settimane effettueranno una consultazione pubblica in merito, sia con le istituzioni e le varie autorità nazionali, sia con i grandi esponenti del mondo dell’industria. credit: pixabay/GregMontani La Commissione europea ha il compito di prendere in esame ...

