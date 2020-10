Coronavirus | De Luca | “Con 800 attualmente positivi in più al giorno chiudiamo tutto | sarà peggio dell’inizio del 2020”

(Di venerdì 9 ottobre 2020) “Con 800in più al“. Il governatore della Campania, Vincenzo De, lancia quello che sembra un vero e proprio avvertimento. Se si tiene conto che anche oggi la Regione, la più colpita dalla seconda ondata di, ha fatto registrare 700 nuovi contagi, si capisce quanto la linea rossa tracciata dal Dem si stia pericolosamente avvicinando: “Obiettivo è avere equilibrio tra nuovie guariti. Ma se abbiamo mille contagi e duecento guariti è lockdown. Non drammatizzo, faccio un calcolo numerico”. Anche se, aggiunge, “abbiamo una situazione che al momento mi sembra sotto controllo“. E ha anche cercato di preparare i campani a ...

LegaSalvini : DE LUCA, IMPARA E VERGOGNATI - fanpage : Gli ospedali #COVID19 voluti da De Luca sono costati 18 milioni di euro con l'obiettivo di fronteggiare l'epidemia… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, De Luca: 'Oltre 700 nuovi positivi in Campania, il 90-95% è asintomatico' #Coronavirusitalia… - Siciliano741 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, De Luca: “Se abbiamo 1000 contagi e 200 guariti chiudiamo tutto, sarà peggio dell’inizio del 2020” https:… - TerryEmpyre : RT @Affaritaliani: Coronavirus, De Luca: “Aggressione mediatica alla Campania” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Luca

Se, in termini assoluti, hai 800 positivi al giorno arriviamo alla chiusura di tutto”. Lo ha annunciato il governatore campano Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. De Luca: “chiusura Campania?“Quella che stiamo vivendo in questi giorni – aggiunge – potrebbe essere l’inizio della seconda ondata della pandemia da Covid-19 piuttosto che l’onda lunga ... Il presidente della Regione Campania ...