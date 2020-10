Borsa Italiana venduta a Euronext: l’operazione vale oltre 4 miliardi (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Borsa Italiana è stata venduta a Euronext: raggiunto oggi l’accordo, LSE annuncia la cessione di Piazza Affari per 4,3 miliardi di euro. Patuanelli: “Questo progetto rafforza il ruolo del Paese nel mercato”. Si è conclusa la vendita di Piazza Affari: London Stock Exchange (LSE) ha accettato oggi la proposta ricevuta da Euronext, assieme a … L'articolo Borsa Italiana venduta a Euronext: l’operazione vale oltre 4 miliardi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 9 ottobre 2020) Laè stata: raggiunto oggi l’accordo, LSE annuncia la cessione di Piazza Affari per 4,3di euro. Patuanelli: “Questo progetto rafforza il ruolo del Paese nel mercato”. Si è conclusa la vendita di Piazza Affari: London Stock Exchange (LSE) ha accettato oggi la proposta ricevuta da, assieme a … L'articolo: l’operazioneproviene da www.meteoweek.com.

sole24ore : Il #LondonStockExchange ed #Euronext raggiungono l'accordo per la cessione #di #BorsaItaliana. Tutti i dettagli sul… - Agenzia_Italia : Euronext compra Borsa Italiana per 4,3 miliardi di euro - anastasiore : RT @GuidoCrosetto: L’operazione Borsa Italiana mi sembra essere nella scia FCA o Luxottica. La prossima sarà UniCredit (che si sta inventan… - MariangelaPira : RT @VittorioEboli: Il nostro @Lorenzo_Borga_ ci spiega in poche righe la vendita di @BorsaItalianaIT alla cordata Euronext - @GruppoCDP, e… - VittorioEboli : Il nostro @Lorenzo_Borga_ ci spiega in poche righe la vendita di @BorsaItalianaIT alla cordata Euronext -… -