Bonus 110%, bello e incomprensibile. Così la complicazione burocratica diventa business. Su Fq MillenniuM in edicola

«Ma lei ha provato a leggerlo? Io la prima volta mi ci sono perso a metà. È una matassa inestricabile di rimandi ad altre norme». E sì che Maurizio Postal, consigliere dell'ordine nazionale dei commercialisti, ai cavilli della burocrazia è abituato per mestiere. Ma quando si è trovato di fronte ai due articoli del decreto Rilancio sul super Bonus del 110% per gli interventi di efficientamento energetico di immobili ha sgranato gli occhi, prima di stropicciarseli per scacciar via la sopraggiunta stanchezza. «In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies» e così via per qualche riga. Poi una frase in italiano, ma subito dopo nuovi rimandi su rimandi ad altre norme.

