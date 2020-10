Barcolana | la Polizia presente con moto d’acqua e motovedetta

Leggi su udine20

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Nelle acque del golfo di Trieste domenica si svolgerà la 52.ma edizione della regata velica Coppa d’Autunno, denominatae organizzata dalla Società velica di Barcola e Grignano. Si tratta di quella che di fatto è la regata più affollata del mondo; un vero e proprio evento non soltanto sportivo, dai notevoli risvolti mediatici che fa giungere in città esponenti di prestigio del mondo imprenditoriale e della politica nazionale e internazionale. Il via alla regata sarà dato alle ore 10.30 con il classico colpo di cannone e lo spettacolo delle tante variegate e multicolori vele in golfo potrà essere ammirato da centinaia di migliaia di persone – appassionati del mare o semplici curiosi – che si assieperanno lungo le rive cittadine e sul ciglione carsico che domina la città. La pandemia ...