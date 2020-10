Vittorio Feltri sorprende tutti e smentisce se stesso: “Italia fiore all’occhiello, mettetevi la mascherina e non rompete”. Stupore a La7 (Di giovedì 8 ottobre 2020) “L’Italia è un fiore all’occhiello“. E poi: “Questo governo non ha agito male, i risultati dimostrano che siamo tra i più provveduti nel combattere il coronavirus”. E ancora: “L’esecutivo fa benissimo a imporre regole più rigide“. Fino alla difesa delle mascherine: “Questa storia mi ha stancato: servono, mettetele e non rompete le scatole“. A sorpresa – e al di là di ogni sospetto – Vittorio Feltri difende l’operato di Giuseppe Conte e dei suoi ministri nella gestione della pandemia da Covid-19. E lo fa sia dalle pagine del giornale che dirige, Libero, con un editoriale dal titolo Tutto sommato il nostro Paese è il più efficiente, sia in collegamento a L’Aria che tira, su La7. I giornalisti di Libero, come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) “L’Italia è unall’occhiello“. E poi: “Questo governo non ha agito male, i risultati dimostrano che siamo tra i più provveduti nel combattere il coronavirus”. E ancora: “L’esecutivo fa benissimo a imporre regole più rigide“. Fino alla difesa delle mascherine: “Questa storia mi ha stancato: servono, mettetele e non rompete le scatole“. A sorpresa – e al di là di ogni sospetto –difende l’operato di Giuseppe Conte e dei suoi ministri nella gestione della pandemia da Covid-19. E lo fa sia dalle pagine del giornale che dirige, Libero, con un editoriale dal titolo Tutto sommato il nostro Paese è il più efficiente, sia in collegamento a L’Aria che tira, su La7. I giornalisti di Libero, come ...

