Via ai test rapidi da fare in auto: la risposta arriva in 15 minuti (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Regione cambia strategia dopo le critiche degli esperti per fronteggiare il boom di richieste in arrivo dalle scuole: in un giorno più di 6.000

Ultime Notizie dalla rete : Via test Covid: un positivo in Commissariato Gavoi, al via i test Agenzia ANSA Un positivo al Circolo Giuridico Biblioteca chiusa, test in facoltà

Un caso di Covid anche all’Università di Siena, per il quale è stata chiusa la Biblioteca del Circolo Giuridico, nel polo in via Mattioli. Domenica scorsa il rettore Frati è stato informato dell’accer ...

Ziello, interrogazione a Roma "Gravi ritardi della Regione"

Anche l’onorevole Edoardo Ziello (Lega) scende in campo con un’interrogazione parlamentare al Ministro della salute e al Ministro dell’istruzione. Primo obiettivo – spiega Ziello – è "evidenziare che ...

