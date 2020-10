Test Medicina, oltre 2mila richieste di ricorso in una settimana. L'avvocato: come, quando e perché farlo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Mentre la graduatoria per l'accesso alle Facoltà di Medicina si sta avvicinando alla sua "versione definitiva", dopo il primo "scorrimento" sono già oltre 2mila le richieste di ricorso raccolte da Consulcesi dall'uscita delle graduatorie la scorsa settimana. A queste si aggiungono le circa mille richieste di ricorso per l'accesso ai corsi per le professioni sanitarie. Ma non tutti sono destinati ad andare a buon fine e molte volte questo succede a causa di piccoli errori e ritardi. Per evitare di bruciare quest'ultima chance, Consulcesi con il contributo dell'avvocato Marco Tortorella, (guarda intervista) specialista in materia mette le sue competenze al servizio degli aspiranti medici e diffonde una piccola guida ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Mentre la graduatoria per l'accesso alle Facoltà disi sta avvicinando alla sua "versione definitiva", dopo il primo "scorrimento" sono giàlediraccolte da Consulcesi dall'uscita delle graduatorie la scorsa. A queste si aggiungono le circa millediper l'accesso ai corsi per le professioni sanitarie. Ma non tutti sono destinati ad andare a buon fine e molte volte questo succede a causa di piccoli errori e ritardi. Per evitare di bruciare quest'ultima chance, Consulcesi con il contributo dell'Marco Tortorella, (guarda intervista) specialista in materia mette le sue competenze al servizio degli aspiranti medici e diffonde una piccola guida ...

vxrtigini : Qualcuno ha studiato per il test di medicina con gli ebook di wau? - blogLinkes : Coronavirus: nuovo test screening immunitario in un'ora - ANSA_Salute : Un nuovo test per la diagnosi sierologica di #Covid19, sviluppato da Diesse, azienda con sede a Monteriggioni, perm… - youfullwellness : #yourfullwellness Coronavirus: nuovo test screening immunitario in un'ora - posthorn21 : I test di ingresso a medicina hanno creato migliaia di biologi frustrati. -