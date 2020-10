Su LaF «A qualcuno piace Green»

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 8 ottobre 2020) ASu LaF va in onda il primo programma televisivo al 100%, perché non solo si pone l’obiettivo di divulgare le migliori pratiche ecologiche ma le mette anche in pratica nella sua stessa realizzazione; la troupe utilizza mezzi di trasporto ecosostenibili, ordina il cibo su app contro gli sprechi alimentari, carica le batterie della videocamera con un pannello solare portatile. Questo succede in A, da stasera in prime time alle 21.10 su LaF per otto puntate. Coltivazioni di verdure in fondo al mare, boe rotanti che ripuliscono i fiumi dalla plastica, foglie plantoidi che producono elettricità, vernici che ripuliscono l’aria, meccanismi che producono energia dalle onde del mare, sistemi di ...