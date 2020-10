Recensione The Survivalists: un’esplorazione molto confusa (Di giovedì 8 ottobre 2020) Abbiamo provato in anteprima The Survivalists nella sua versione per PC, ecco la Recensione del gioco per aspiranti naufraghi Molte persone si sentono in gabbia, paradossalmente circondate dalla modernità e dai comfort, e ricercano ossessivamente una via di fuga. Ognuno ha il suo modo di trovarla, c’è chi ama fare sport, chi si immerge nell’arte, chi organizza meticolosamente brevi viaggi e poi ci siamo noi, i videogiocatori, che ci rifugiamo in straordinari mondi virtuali. Con l’arrivo della stagione fredda poi, il nostro modo di evadere è ancora più godibile, guardando la pioggia che cade fuori dalla finestra. Entrando in The Survivalists la fuga sarà doppia, prima dentro lo schermo e poi verso un’isola tropicale, siete pronti per una grande avventura? L’idea che sta ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 8 ottobre 2020) Abbiamo provato in anteprima Thenella sua versione per PC, ecco ladel gioco per aspiranti naufraghi Molte persone si sentono in gabbia, paradossalmente circondate dalla modernità e dai comfort, e ricercano ossessivamente una via di fuga. Ognuno ha il suo modo di trovarla, c’è chi ama fare sport, chi si immerge nell’arte, chi organizza meticolosamente brevi viaggi e poi ci siamo noi, i videogiocatori, che ci rifugiamo in straordinari mondi virtuali. Con l’arrivo della stagione fredda poi, il nostro modo di evadere è ancora più godibile, guardando la pioggia che cade fuori dalla finestra. Entrando in Thela fuga sarà doppia, prima dentro lo schermo e poi verso un’isola tropicale, siete pronti per una grande avventura? L’idea che sta ...

TheGamesMachine : Il nostro Emanuele ha recensito #TheSurvivalists, #survival con marcata tendenza #sandbox e deliziosa grafica… - PokeMillennium : The Survivalists, Recensione: sopravvissuti non si nasce, si diventa #PokemonMillennium #TheSurvivalists #survival… - Eurogamer_it : Ambientato nel mondo di The Escapist, Team 17 ci fa naufragare in The Survivalists. Ecco la nostra recensione! - Gianmaria1995 : RT @cinefilosit: #TheRightStuff: #Uominiveri, la recensione della nuova serie Disney+ #ILoveCinefilos - cinefilosit : #TheRightStuff: #Uominiveri, la recensione della nuova serie Disney+ #ILoveCinefilos -

Ultime Notizie dalla rete : Recensione The The Boys 2x08: Recensione no spoiler di un finale clamoroso Everyeye Serie TV Fortnite: ecco com'è in Ray Tracing, e con quali prestazioni

Siamo andati a esaminare, tra le altre cose, le impostazioni qualitative, il Ray Tracing e l'impatto prestazionale Nvidia GeForce RTX 3080 alla prova, l'era del ray tracing è finalmente iniziata ...

Recensione The Survivalists: un’esplorazione molto confusa

bbiamo provato in anteprima The Survivalists nella sua versione per PC, ecco la recensione del gioco per aspiranti naufraghi.

Siamo andati a esaminare, tra le altre cose, le impostazioni qualitative, il Ray Tracing e l'impatto prestazionale Nvidia GeForce RTX 3080 alla prova, l'era del ray tracing è finalmente iniziata ...bbiamo provato in anteprima The Survivalists nella sua versione per PC, ecco la recensione del gioco per aspiranti naufraghi.