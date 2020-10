MotoGP Francia, Dovizioso: “Non sarà facile, dobbiamo lavorare sulle gomme” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Speriamo di trovare delle buone condizioni, ma non sarà facile. Possiamo fare meglio. Girare con nove gradi sarà una difficoltà generale, bisogna vedere il lavoro riguardante le gomme”. Lo ha detto Andrea Dovizioso ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del weekend di gara del Gran Premio di Francia di MotoGP. Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Speriamo di trovare delle buone condizioni, ma non sarà. Possiamo fare meglio. Girare con nove gradi sarà una difficoltà generale, bisogna vedere il lavoro riguardante le gomme”. Lo ha detto Andreaai microfoni di Sky Sport alla vigilia del weekend di gara del Gran Premio didi

