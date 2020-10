Ministro Speranza: “Al lavoro per evitare lockdown drastici come marzo e aprile” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Faremo il necessario per evitare di adottare misure drastiche come quelle adottate a marzo e aprile“. Lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, in un intervento all’EY Capri Digital Summit 2020. “C’è una recrudescenza a livello europeo e in Italia da 9 settimane i numeri crescono – ha aggiunto Speranza -. Ma le misure drastiche potranno essere evitate se verranno rispettate le tre regole: mascherina, lavaggio mani e distanziamento in modo molto puntuale dai cittadini. Questa è la nostra sfida e dobbiamo tenerla in piedi con tutta la determinazione possibile“. Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Faremo il necessario perdi adottare misure drastichequelle adottate ae aprile“. Lo ha dichiarato ildella Salute, Roberto, in un intervento all’EY Capri Digital Summit 2020. “C’è una recrudescenza a livello europeo e in Italia da 9 settimane i numeri crescono – ha aggiunto-. Ma le misure drastiche potranno essere evitate se verranno rispettate le tre regole: mascherina, lavaggio mani e distanziamento in modo molto puntuale dai cittadini. Questa è la nostra sfida e dobbiamo tenerla in piedi con tutta la determinazione possibile“.

Agenzia_Ansa : Ordinanza del ministro Speranza: obbligo del test per chi arriva da Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Repubblica Ceca… - CottarelliCPI : Il ministro Speranza dice: 'Priorità è la salute non il calcio. Se dobbiamo rischiare facciamolo per le scuole, non… - Corriere : Mancini contro il ministro Speranza: «La scuola è un diritto. Ma anche il calcio» - JohSogos : RT @Key4biz: #Immuni, interrogazione deputati @FratellidItalia Alessio Butti e Marcello Gemmato, responsabili #Tlc e #Sanità del partito gu… - attilascuola : RT @GiulioCentemero: ?? Picco di contagi con 3700 casi, ai livelli di aprile, ma il #governo cosa ha fatto nel frattempo? ???? 'Stiamo lavoran… -