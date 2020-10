Lite tra Antonino in auto con Belen e i paparazzi? Spinalbese ha già perso la pazienza (Foto) (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sappiamo bene che Belen Rodriguez ogni tanto perde la pazienza e si scaglia contro i paparazzi ma a lei si aggiunge anche il fidanzato Antonino. E’ la rivista Nuovo a mostrare la Foto di una Lite che sarebbe avvenuta tra Antonino Spinalbanese e i paparazzi. La coppia era in auto a Milano, evidentemente entrambi insofferenti alla presenza continua dei Fotografi. Antonino sembra lanciare contro il paparazzo una bottiglietta. Di certo una bottiglia di plastica ma è la reazione che è finita ugualmente tra le pagine di cronaca rosa. Sembra che Belen e Antonino siano stati affiancati dai paparazzi che ovviamente facevano il loro lavoro ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sappiamo bene cheRodriguez ogni tanto perde lae si scaglia contro ima a lei si aggiunge anche il fidanzato. E’ la rivista Nuovo a mostrare ladi unache sarebbe avvenuta traSpinalbanese e i. La coppia era ina Milano, evidentemente entrambi insofferenti alla presenza continua deigrafi.sembra lanciare contro il paparazzo una bottiglietta. Di certo una bottiglia di plastica ma è la reazione che è finita ugualmente tra le pagine di cronaca rosa. Sembra chesiano stati affiancati daiche ovviamente facevano il loro lavoro ...

