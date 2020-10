Jane Fonda sul Coronavirus: "È il dono di Dio alla sinistra" (Di giovedì 8 ottobre 2020) Jane Fonda ha affermato che il Coronavirus in realtà È un dono per la sinistra statunitense, perché potrebbe aiutare Joe Biden a sconfiggere Donald Trump. L'attrice Jane Fonda ha parlato del Coronavirus come un vero e proprio dono di Dio per la sinistra statunitense, perché la pandemia, secondo lei, potrebbe aver aperto gli occhi al popolo americano su chi È veramente Donald Trump, favorendo così la vittoria di Joe Biden alle prossime elezioni. La star Jane Fonda, dichiaratamente di estrema sinistra, È impegnata nella campagna a favore del candidato democratico Joe Biden ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 ottobre 2020)ha affermato che ilin realtà; unper lastatunitense, perché potrebbe aiutare Joe Biden a sconfiggere Donald Trump. L'attriceha parlato delcome un vero e propriodi Dio per lastatunitense, perché la pandemia, secondo lei, potrebbe aver aperto gli occhi al popolo americano su chi; veramente Donald Trump, favorendo così la vittoria di Joe Biden alle prossime elezioni. La star, dichiaratamente di estrema; impegnata nella campagna a favore del candidato democratico Joe Biden ...

Jane Fonda on the set of Roger Vadim's 'La Curée', Paris, November 14, 1965. Photo: Giancarlo Botti.

Jane Fonda, classe 1937, a più di 80 anni è ancora una donna bellissima e super impegnata nelle sue battaglie civili e politiche. La “pasionaria” di Hollywood, che dagli anni ’60 non ha mai smesso di ...

Ha portato le drag queen dai night club all’immaginario collettivo. Oggi che è una star, rupaul riflette sulla sua storia. La «combinazione scientifica» per la fama, le dipendenze, il ruolo di mentore ...

