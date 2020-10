I dittatori del virus. Ma se tutto questo l'avesse fatto il centrodestra? (Di giovedì 8 ottobre 2020) Quante volte abbiamo sentito la sinistra pronunciare frasi odiose contro la destra italiana a proposito di Covid? “Fosse comuni” e anche di peggio. Se gli esponenti di Lega, Fdi e Forza Italia fossero stati al governo ci sarebbe stato da scommettere sul linciaggio di piazza contro ciascuno di loro. Lo si è già visto ogni volta che la sinistra ha dovuto collocarsi all'opposizione. Sarebbe successa la stessa cosa anche col coronavirus. Provate ad immaginare la fine che avrebbero fatto quelli del centrodestra se solo avessero osato pensare di proclamare lo stato d'emergenza senza uno straccio di dibattito parlamentare, senza una spiegazione, senza evidenze scientifiche. In Consiglio dei ministri, alla chetichella, la prima volta, e poi in mezzo ad una risoluzione in quella successiva. Come ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Quante volte abbiamo sentito la sinistra pronunciare frasi odiose contro la destra italiana a proposito di Covid? “Fosse comuni” e anche di peggio. Se gli esponenti di Lega, Fdi e Forza Italia fossero stati al governo ci sarebbe stato da scommettere sul linciaggio di piazza contro ciascuno di loro. Lo si è già visto ogni volta che la sinistra ha dovuto collocarsi all'opposizione. Sarebbe successa la stessa cosa anche col corona. Provate ad immaginare la fine che avrebberoquelli delse soloro osato pensare di proclamare lo stato d'emergenza senza uno straccio di dibattito parlamentare, senza una spiegazione, senza evidenze scientifiche. In Consiglio dei ministri, alla chetichella, la prima volta, e poi in mezzo ad una risoluzione in quella successiva. Come ...

diegorispoli : ?? I dittatori del virus. Ma se tutto questo l'avesse fatto il centrodestra? - - diegorispoli : ?? #iltempo #news I dittatori del virus. Ma se tutto questo l'avesse fatto il centrodestra? #ultimora #today… - LCoerezza : #negazionisti se la manifestazione sabato non sarà impedita sarà un'ennesima sconfitta del Governo che per paura… - Even03585450 : IN ITALIA CI VUOLE UN DITTATORE CHE GUARDI GLI INTERESSI DEL PAESE.. ESSERE DITTATORI NON SIGNIFICA ESSERE MALVAGI… - CarpaneseSilva1 : RT @Danilo_Sant65: Dopo il #Tar di Strasburgo altra mazzata sui piccoli dittatori #UE ;la Corte superiore di giustizia di #madrid, boccia l… -

Ultime Notizie dalla rete : dittatori del I dittatori del virus. Ma se tutto questo l’avesse fatto il centrodestra? Il Tempo Il populismo di Trump, la strage degli anziani, campagne di distrazione di massa, tacchini a dieta, armi israeliane per gli azeri,

Bentrovati. Oggi iniziamo con Gianluca e una riflessione sull’ autoritarismo di Donald Trump, che spinge spesso a confronti con i dittatori classici, ma invece non è quello di un autocrate (viene da c ...

Metropolis di Fritz Lang è un perfetto disco dal vivo

Sulle orme dei Kraftwerk, Half/Redo, chitarrista degli Arturo Fiesta Circo e dei Grenouille, è riuscito a trasformare il capolavoro del cinema muto in un album post rock. Il racconto di una serata uni ...

Bentrovati. Oggi iniziamo con Gianluca e una riflessione sull’ autoritarismo di Donald Trump, che spinge spesso a confronti con i dittatori classici, ma invece non è quello di un autocrate (viene da c ...Sulle orme dei Kraftwerk, Half/Redo, chitarrista degli Arturo Fiesta Circo e dei Grenouille, è riuscito a trasformare il capolavoro del cinema muto in un album post rock. Il racconto di una serata uni ...