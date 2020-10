Gender Project: l’identità di genere tra anima e corpo (Di giovedì 8 ottobre 2020) «Ho scoperto un fortissimo senso di comunità. Ho scoperto anche che tanti dolori che ci accomunano ci danno la forza di lottare e andare avanti solo quando li accettiamo e impariamo a condividere nella maniera più umile e onesta. Spogliarsi non solo dei propri vestiti ma anche del proprio vissuto è un atto di estremo coraggio e di fiducia che io, insieme a tutt* i partecipanti, ho fatto, custodisco e proteggo, ma allo stesso tempo lo fotoracconto». Gender Project è il progetto di Veronique Charlotte, artista visiva italiana e body performer, che così racconta il percorso fatto finora. Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 ottobre 2020) «Ho scoperto un fortissimo senso di comunità. Ho scoperto anche che tanti dolori che ci accomunano ci danno la forza di lottare e andare avanti solo quando li accettiamo e impariamo a condividere nella maniera più umile e onesta. Spogliarsi non solo dei propri vestiti ma anche del proprio vissuto è un atto di estremo coraggio e di fiducia che io, insieme a tutt* i partecipanti, ho fatto, custodisco e proteggo, ma allo stesso tempo lo fotoracconto». Gender Project è il progetto di Veronique Charlotte, artista visiva italiana e body performer, che così racconta il percorso fatto finora.

Veronique Charlotte, artista visiva italiana e body performer, punta a 1000 ritratti in 10 città del mondo. L’obiettivo è abbattere muri e difficoltà che impediscono di accettare le differenze che ci ...

