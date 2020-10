Elisabetta Gregoraci allontana Pierpaolo Pretelli e fa una rivelazione esclamando “Ecco ho sparato una bomba”

Leggi su virali.video

(Di giovedì 8 ottobre 2020) La nuova edizione del Grande Fratello Vip continua a far parlare di sé e i suoi concorrenti dell’edizione 2020 continuano a regalare particolari momenti di grande attrazione televisiva a tutti gli spettatori che assistono al programma. Recentemente erano saltate agli occhi di tutti le particolari attenzioni reciproche tra. In special modo abbiamo assistito alle avances del modello, ma stavolta, la showgirl ha fermato con decisione un suo abbraccio, incorniciando il gesto con le parole: “Io sono innamorata fuori dalla casa. Ecco hola bomba.” Foto: Screenshot via grandefratello.mediaset.it Dichiarazioni davvero scottanti quelle della ex moglie di Flavio Briatore, che dopo giornate intere di presunti flirt, sorprende il pubblico ...