Coronavirus nel Lazio, ordinanza di Zingaretti: a Latina mini-lockdown per 14 giorni (Di giovedì 8 ottobre 2020) mini lockdown nella provincia di Latina per 14 giorni. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato l'ordinanza in vigore da mezzanotte che prevede il contingentamento a 20 persone per le feste e cerimonie religiose, il numero massimo di 4 ospiti a tavolo per ristoranti e locali e la chiusura alle ore 24 per pub, bar e ristoranti. Scattati anche il divieto di assembramento davanti a scuole, luoghi e uffici pubblici e lo stop delle visite ai pazienti ricoverati in strutture sanitarie o sociosanitarie. Previsto poi il contingentamento per chi frequenta palestre e scuole da ballo. Infine si invita a favorire lo smartworking. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

