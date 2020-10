Coronavirus in Francia, allerta massima in quattro città (Di giovedì 8 ottobre 2020) Coronavirus in Francia, la situazione si fa drammatica. Per il secondo giorno consecutivo i nuovi casi sono oltre 18.000 e ben quattro città vanno in allerta massima. Covid-19, è allerta massima in Francia dove si è già nel pieno della seconda ondata epidemiologica. Sono in particolare quattro le città ad altissimo rischio come annunciato dal … L'articolo Coronavirus in Francia, allerta massima in quattro città proviene da . Leggi su inews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020)in, la situazione si fa drammatica. Per il secondo giorno consecutivo i nuovi casi sono oltre 18.000 e bencittà vanno in. Covid-19, èindove si è già nel pieno della seconda ondata epidemiologica. Sono in particolarele città ad altissimo rischio come annunciato dal … L'articoloinincittà proviene da .

