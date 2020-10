Coronavirus, Caldoro: “Prima celati i dati dei reali contagi, ora si indaghi” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Prima del voto sono stati celati i dati reali del contagio. Esplosi guarda caso pochi giorni dopo la chiusura delle urne. Al netto delle polemiche politiche ormai senza senso, si è perso molto tempo prezioso e oggi la Campania è ‘fuori controllo’ per ammissione del Governo, che è dello stesso colore della Giunta regionale”. Così Stefano Caldoro, consigliere regionale che guiderà l’opposizione di centrodestra in Consiglio regionale. “Ci aspettiamo l’intervento di tutti gli organi di controllo. Ho i brividi al solo pensiero di una manipolazione del numero dei contagiati prima e dopo il voto. Sarebbe gravissimo” conclude Caldoro. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Prima del voto sono statidelo. Esplosi guarda caso pochi giorni dopo la chiusura delle urne. Al netto delle polemiche politiche ormai senza senso, si è perso molto tempo prezioso e oggi la Campania è ‘fuori controllo’ per ammissione del Governo, che è dello stesso colore della Giunta regionale”. Così Stefano, consigliere regionale che guiderà l’opposizione di centrodestra in Consiglio regionale. “Ci aspettiamo l’intervento di tutti gli organi di controllo. Ho i brividi al solo pensiero di una manipolazione del numero deiati prima e dopo il voto. Sarebbe gravissimo” conclude. L'articolo ...

