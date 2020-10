Concorso Inps 2020: bando per l'assunzione di 165 informatici (Di giovedì 8 ottobre 2020) L'Inps cerca 165 informatici. Il bando di Concorso per l'assunzione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2020. Chi supererà la prova rimarrà per un anno presso la Direzione centrale tecnologia, informatica e innovazione della Direzione Generale, per poi essere assegnato in tutta Italia. Le risorse saranno inquadrate in area C, con posizione economica C1. Concorso Inps 2020: i requisiti Per poter accedere alla selezione e poter conquistare uno dei 165 posti disponibili, si dovrà essere in possesso almeno di una laurea triennale in ingegneria dell’informazione, scienze e tecnologie fisiche, scienze e tecnologie informatiche, scienze matematiche, statistica o equipollenti. Inoltre, ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 8 ottobre 2020) L'cerca 165. Ildiper l'è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre. Chi supererà la prova rimarrà per un anno presso la Direzione centrale tecnologia, informatica e innovazione della Direzione Generale, per poi essere assegnato in tutta Italia. Le risorse saranno inquadrate in area C, con posizione economica C1.: i requisiti Per poter accedere alla selezione e poter conquistare uno dei 165 posti disponibili, si dovrà essere in possesso almeno di una laurea triennale in ingegneria dell’informazione, scienze e tecnologie fisiche, scienze e tecnologie informatiche, scienze matematiche, statistica o equipollenti. Inoltre, ...

