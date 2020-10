Capitano, abbiamo un problema. Assedio alla leadership di Salvini. Toti e Carfagna pensano ad un nuovo progetto. E nel Carroccio la strategia di Matteo non convince più (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il malumore è già da un pò che cova, sottotraccia, appena accennato, sempre a mezza bocca. Adesso è palese: la leadership di Matteo Salvini nel centrodestra non è più così solida. Né scontata. I prodromi c’erano già tutti, sia all’interno del suo stesso partito che – a maggior ragione – fuori. Se l’uscita scomposta dalla spiaggia del Papeete di Milano Marittima, quando il leader della Lega decise improvvisamente di mollare il governo aveva lasciato tutti frastornati e increduli, le gaffes varie, le solite uscite con toni sopra le righe potevano essere in qualche modo tollerati in nome di un’apparente supremazia nelle urne, dopo le sconfitte – brucianti e in sequenza – in Emilia Romagna, Toscana, il fallimento ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il malumore è già da un pò che cova, sottotraccia, appena accennato, sempre a mezza bocca. Adesso è palese: ladinel centrodestra non è più così solida. Né scontata. I prodromi c’erano già tutti, sia all’interno del suo stesso partito che – a maggior ragione – fuori. Se l’uscita scomposta dspiaggia del Papeete di Milano Marittima, quando il leader della Lega decise improvvisamente di mollare il governo aveva lasciato tutti frastornati e increduli, le gaffes varie, le solite uscite con toni sopra le righe potevano essere in qualche modo tollerati in nome di un’apparente supremazia nelle urne, dopo le sconfitte – brucianti e in sequenza – in Emilia Romagna, Toscana, il fallimento ...

Ultime Notizie dalla rete : Capitano abbiamo Somma e la prima da capitano: “Non era facile dopo 8 mesi, orgoglioso dei miei compagni. Ci divertiremo!” (FOTO)

Michele Somma, quest’oggi sceso in campo con la maglia rosanero e la fascia di capitano al braccio, ha commentato la sfida pareggiata contro la Ternana attraverso il proprio account Instagram: View th ...

L'epopea di Gonzalo Guerrero: il conquistador diventato Maya

La storia di Gonzalo Guerrero, il conquistador che sbarcò nelle Americhe dopo una tempesta, divenne un Maya e combatté con loro.

