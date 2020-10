Bonus PC e Internet per le famiglie, ma chi ci guadagna davvero? (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono giorni molto caldi sul fronte degli incentivi economici, con il Bonus PC e Internet che fa il paio con quello, commentato nella giornata di ieri, che coinvolge invece i figli. Tante opportunità a disposizione dei cittadini per accedere ad aiuti economici che possono risultare importanti, a patto di rispettare le condizioni prefissate. E il Bonus PC e Internet in particolar modo potrebbe permettere a numerosi utenti di aggiornare i propri strumenti dedicati alla navigazione online. Grazie a questa particolare agevolazione si potrà infatti beneficiare di una somma pari a 500 euro. Ovviamente qualora le condizioni economiche del nucleo familiare lo permettano. Il reddito ISEE non deve infatti superare la soglia dei ventimila euro. Non basta però questa condizione perchè il tutto sia ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono giorni molto caldi sul fronte degli incentivi economici, con ilPC eche fa il paio con quello, commentato nella giornata di ieri, che coinvolge invece i figli. Tante opportunità a disposizione dei cittadini per accedere ad aiuti economici che possono risultare importanti, a patto di rispettare le condizioni prefissate. E ilPC ein particolar modo potrebbe permettere a numerosi utenti di aggiornare i propri strumenti dedicati alla navigazione online. Grazie a questa particolare agevolazione si potrà infatti beneficiare di una somma pari a 500 euro. Ovviamente qualora le condizioni economiche del nucleo familiare lo permettano. Il reddito ISEE non deve infatti superare la soglia dei ventimila euro. Non basta però questa condizione perchè il tutto sia ...

