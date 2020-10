Bimba muore intrappolata nell'auto, il papà si è rifiutato di rompere il finestrino: 'Non ho i soldi per ripararlo' (Di giovedì 8 ottobre 2020) Una bambina di un anno è morta intrappolata nell'auto rovente parcheggiata sotto al sole perché il papà ha chiuso accidentalmente la vettura lasciando le chiavi all'interno, e la tragedia è avvenuta ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Una bambina di un anno; mortarovente parcheggiata sotto al sole perché il; ha chiuso accidentalmente la vettura lasciando le chiavi all'interno, e la tragedia; avvenuta ...

Se23rex : Usa: violentata in casa dal padre, muore bimba di 10 mesi – Imola Oggi Maledetti pedofili!!!! La pena di morte sul… - Fratzen13 : RT @ImolaOggi: ??Usa: violentata in casa dal padre, muore bimba di 10 mesi - Ernesto29296958 : RT @ImolaOggi: ??Usa: violentata in casa dal padre, muore bimba di 10 mesi - bisagnino : Usa: violentata in casa dal padre, muore bimba di 10 mesi - arquer12 : RT @ImolaOggi: ??Usa: violentata in casa dal padre, muore bimba di 10 mesi -