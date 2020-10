30enne in gravi condizioni | è precipitato in un dirupo dopo incidente in bicicletta

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma – Unoriginario di Napoli, ma residente a Fiumicino, e’ ricoverato in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma,esserein un burrone in zona Formello. L’uomo scomparso dalle 12.30 di oggi, sarebbesul fondo di una zona scoscesaaver perso il controllo della propria. Le ricerche, durate alcune ore, hanno permesso di individuare il, che e’ stato rinvenuto privo di sensi. Sul posto i Carabinieri della stazione di Formello, i colleghi di Sacrofano e gli uomini del Nucleo Radiomobile della Compagnia Cassia. Trasportato in ospedale con l’elisoccorso del 118, attualmente e’ ricoverato in prognosi riservata. Al vaglio l’ipotesi della caduta accidentale.