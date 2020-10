Simeone | necessario aumentare screening | anche tramite privati

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma – “Emergenza Covid, ci attendono 6-7 mesi difficili? Occorre con urgenza migliorare i servizi, aumentando le indagini epidemiologiche sul territorio e incrementando il personale sanitario.” “Purtroppo continuiamo a registrare troppe le criticita’ avvenute nei nostri territori. Ad esempio in provincia di Latina abbiamo due casi eclatanti che meritano di ricevere risposte adeguate. Un ragazzo di terza media della scuola Manuzio di Latina Scalo lo scorso 25 settembre e’ risultato positivo al Covid.” “Ben 22 suoi compagni di classe hanno effettuato il tampone, seppure solo dopo 7 giorni. Ma ad oggi non hanno ancora ricevuto la risposta. Abbiamo quindi 22 famiglie che non sanno cosa fare e di fatto resi ‘prigionieri’ nelle loro abitazioni. Altrettanto grave la vicenda di un ragazzo di Formia che dal 23 settembre e’ in ...