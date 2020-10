Riparte la quinta edizione del Collegio | Nomi dei collegiali ufficiali (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sta per ripartire il programma targato Rai, il Collegio che prevede la partecipazione di ragazzi e ragazze alle prese con le regole di anni passati. Come abbiamo visto nelle vecchie stagioni, i collegiali dovranno riscoprire la vita senza telefoni, uscite e genitori su cui contare, ma darsi da fare e studiare. Proprio così perché il docu-reality prevede lezioni sia teoriche che pratiche e discipline che ormai non ci sono più, ma che a seconda dell’anno scelto, erano parte integrante dello studio dell’alunno. Alla fine dovranno affrontare un esame di terza media e superarlo per ricevere l’attestato, altrimenti rimarrà solo tanta delusione, ma vediamo nei dettagli. Riparte la quinta edizione del Collegio Il programma tornerà in onda il ... Leggi su giornal (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sta per ripartire il programma targato Rai, ilche prevede la partecipazione di ragazzi e ragazze alle prese con le regole di anni passati. Come abbiamo visto nelle vecchie stagioni, idovranno riscoprire la vita senza telefoni, uscite e genitori su cui contare, ma darsi da fare e studiare. Proprio così perché il docu-reality prevede lezioni sia teoriche che pratiche e discipline che ormai non ci sono più, ma che a seconda dell’anno scelto, erano parte integrante dello studio dell’alunno. Alla fine dovranno affrontare un esame di terza media e superarlo per ricevere l’attestato, altrimenti rimarrà solo tanta delusione, ma vediamo nei dettagli.ladelIl programma tornerà in onda il ...

Lisa32337092 : @karolii07 È giusto così non deve pressarla troppo. Lei sta iniziando a sciogliersi se lui riparte in quinta si blocca di nuovo - marluce965 : Sto cretino riparte per la quinta volta?!? #90giorniperinnamorarsi - sportli26181512 : Liga LIVE: Riparte alle 12 di oggi la quinta giornata... - danielerizzo : MadeInTerraneo / Doit Festival Drammaturgie Oltre Il Teatro - MadeInTerraneo / Doit Festival Drammaturgie Oltre Il … - 24Eventi : Siamo in onda con la quinta tappa del roadshow del @sole24ore 'Innovation Days - Il Piemonte che riparte' sei ancor… -