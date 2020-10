Napoli, gli ispettori Figc controllano la “bolla” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Procura della Figc ha effettuato oggi una visita di controllo nel centro tecnico del Napoli a Castel Volturno. Lo riporta l’Ansa. L’ispezione, spiegano fonti qualificate del Napoli, è avvenuta stamattina e non è da ritenersi legata al caso di Juve-Napoli. Si tratta di una procedura di routine della Figc per verificare che tutte le … L'articolo Napoli, gli ispettori Figc controllano la “bolla” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Procura dellaha effettuato oggi una visita di controllo nel centro tecnico dela Castel Volturno. Lo riporta l’Ansa. L’ispezione, spiegano fonti qualificate del, è avvenuta stamattina e non è da ritenersi legata al caso di Juve-. Si tratta di una procedura di routine dellaper verificare che tutte le … L'articolo, glila “bolla” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

