Milano azzera le perdite col resto d’Europa

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) – Finale sulla parità per i listini azionari europei cheno ledella giornata scommettendo sul nuovo piano di stimoli fiscali annunciato nei mesi scorsi dal presidente Trump nonostante il dietro front degli ultimi giorni. L’inquilino della Casa Bianca dopo aver annunciato che il pacchetto di aiuti sarebbe stato realizzato solo dopo il voto del 3 novembre, ha rettificato in parte l’annuncio lasciando spazio a una possibile manovra nelle prossime settimane. Sul mercato valutario, leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,177. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.887,9 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,88%, scendendo fino a 39,5 dollari per barile. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +128 punti base, con il ...