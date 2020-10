Migranti, si cambia: stop alle maximulte per le navi Ong (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Finita la stagione salviniana dei porti chiusi. Il governo Conte a maggioranza giallorossa ha approvato in piena notte un nuovo decreto sicurezza che scardina completamente i provvedimenti sull'... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Finita la stagione salviniana dei porti chiusi. Il governo Conte a maggioranza giallorossa ha approvato in piena notte un nuovo decreto sicurezza che scardina completamente i provvedimenti sull'...

AttilioCotroneo : @euronewsit: #Migranti, via libera alla modifica dei #decretisicurezza: cosa cambia - iorollomaria : RT @CarmineTomeo: #DecretiSicurezza, cambia poco e niente di sostanziale per migranti e non, finché resta intatto, a monte, tutto quanto se… - euronewsit : Migranti, via libera alla modifica dei decreti sicurezza: cosa cambia - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Migranti, via libera alla modifica dei decreti sicurezza: cosa cambia Tra le… -