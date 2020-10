M5s, Fico: “No alla scissione, io non ho mai abbandonato la nave” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA – “Si è spesso parlato di scissione, ma finora – semplicemente – alcune persone, per i più disparati motivi, sono andate via. Quando dal palco di Palermo parlavo di cose che non funzionavano, il leaderismo, la prevalenza della comunicazione sulla sostanza, dicevo la mia, ma non ho mai abbandonato la nave. Ho sempre lavorato perché le cose potessero migliorare, in senso costruttivo”. Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, in un’intervista al quotidiano Repubblica.“Spero che oggi, da parte di chi critica alcuni processi, ci sia lo stesso atteggiamento” Leggi su dire (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA – “Si è spesso parlato di scissione, ma finora – semplicemente – alcune persone, per i più disparati motivi, sono andate via. Quando dal palco di Palermo parlavo di cose che non funzionavano, il leaderismo, la prevalenza della comunicazione sulla sostanza, dicevo la mia, ma non ho mai abbandonato la nave. Ho sempre lavorato perché le cose potessero migliorare, in senso costruttivo”. Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, in un’intervista al quotidiano Repubblica.“Spero che oggi, da parte di chi critica alcuni processi, ci sia lo stesso atteggiamento”

