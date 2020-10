Louis Vuitton | la sfilata Primavera-estate 2021

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sfila a Parigi la collezione Primavera-estate 2021 di Louis Vuitton. È una riflessione sul tema del genderless, quella portata in passerella dal direttore creativo della storica griffe, Nicolas Ghesquière: di fronte ai 200 invitati chiamati negli spazi rinnovati dei grandi magazzini Samaritaine, lo stilista esplora un territorio ancora stilisticamente vago, nel quale si cancellano i confini di genere e nei quali sperimentare è non solo lecito, ma quasi indispensabile. Colori, texture, forme e volumi si reinventano, in un processo affascinante e potenzialmente interminabile.