Lazio, D'Amato: 'Prossimi 7 mesi molto impegnativi' (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Maggior numero di test, fino 15-16mila al giorno. Obiettivo: tenere un'attenzione sempre alta sull'emergenza . E questo perché a breve ci si attende una impennata di casi di contagi. 'Ci attendono sei-... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Maggior numero di test, fino 15-16mila al giorno. Obiettivo: tenere un'attenzione sempre alta sull'emergenza . E questo perché a breve ci si attende una impennata di casi di contagi. 'Ci attendono sei-...

StefaniaFalone : Covid Lazio, l'assessore D'Amato: «Prossimi 7 mesi molto impegnativi, importante incremento casi» - AdrianaSpappa : RT @GiovaQuez: D'Amato (Lazio): 'La Regione Lazio nei prossimi giorni raddoppierà le postazioni drive-in dove effettuare il tampone, per ve… - GiovaQuez : D'Amato (Lazio): 'La Regione Lazio nei prossimi giorni raddoppierà le postazioni drive-in dove effettuare il tampon… - co_crescimbeni : RT @enribarbieri: @co_crescimbeni E' vero, per questo l'assessore alla sanità della Regione Lazio D'Amato ha preso l'impegno di raddoppiare… - enribarbieri : @co_crescimbeni E' vero, per questo l'assessore alla sanità della Regione Lazio D'Amato ha preso l'impegno di raddo… -