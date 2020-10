Juventus, parte la sfida: Cristiano Ronaldo punta Ansu Fati e Ali Daei (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo non si vuole più fermare. Nonostante l’avanzare dell’età, il campione della Juventus ha tanti altri traguardi nel mirino, da raggiungere a suon di giocate e gol come solo lui è in grado di realizzare. Oltre agli obiettivi stagionali con i bianconeri, CR7 vuole lasciare il segno, ancora una volta, con il suo amato Portogallo: dopo la doppietta record contro la Svezia, che ha permesso all’attaccante di raggiungere e superare il muro dei 100 gol siglati con la maglia della Nazionale, adesso nel mirino ci sarebbero già altre due sfide pronte ad infiammare gli animi del match amichevole di questa sera contro la Spagna. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, svolta Khedira: addio con tradimento in arrivo? LEGGI ANCHE: Juventus, si rompe la bolla: in sette ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020)non si vuole più fermare. Nonostante l’avanzare dell’età, il campione dellaha tanti altri traguardi nel mirino, da raggiungere a suon di giocate e gol come solo lui è in grado di realizzare. Oltre agli obiettivi stagionali con i bianconeri, CR7 vuole lasciare il segno, ancora una volta, con il suo amato Portogallo: dopo la doppietta record contro la Svezia, che ha permesso all’attaccante di raggiungere e superare il muro dei 100 gol siglati con la maglia della Nazionale, adesso nel mirino ci sarebbero già altre due sfide pronte ad infiammare gli animi del match amichevole di questa sera contro la Spagna. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, svolta Khedira: addio con tradimento in arrivo? LEGGI ANCHE:, si rompe la bolla: in sette ...

ZZiliani : - - - - - - - - - - - ULTIMORA - - - - - - - - - - - Un'inchiesta sulla corretta applicazione da parte del Napoli d… - ZZiliani : Mentre il Napoli non parte per Torino, la Juventus informa che ci sono due positività nello staff ma non riguardano… - DiMarzio : #JuveNapoli, altro comunicato da parte della Lega Serie A - fulvioabbateGF : RT @ZZiliani: - - - - - - - - - - - ULTIMORA - - - - - - - - - - - Un'inchiesta sulla corretta applicazione da parte del Napoli dei protoco… - luigieannadaude : RT @gobboisback: La Juventus rispetta le regole e il Napoli no, risultato in due giorni: -Ronaldo torna stupratore -Dagospia inventa viola… -