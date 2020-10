Juventus-Napoli | come è andata veramente | i documenti con cui l’Asl ha vietato agli azzurri di partire per Torino

Leggi su tpi

(Di mercoledì 7 ottobre 2020), idell’Asl che hannodi andare aQuella che fino a oggi era solo un’indiscrezione adesso è una certezza: per la Asl di, la partita di domenica scorsa tra lae la società partenopea non andava giocata a causa dei due contagi da Coronavirus registrati tra i calciatori, mentre per la Asl disi poteva e doveva giocare, in applicazione del protocollo. A confermaresono andatele cose è il settimanale L’Espresso, che ha pubblicato in esclusiva iche riportano lo scambio di mail tra le due società e le ...