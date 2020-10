Giro d’Italia 2020, ottava tappa: percorso e altimetria (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il percorso e l’altimetria dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2020, da Giovinazzo a Vieste dopo 200 chilometri. Una frazione divisa praticamente a metà dal GPM di seconda categoria di Monte Sant’Angelo (quasi dieci chilometri al 6% di media) che dà il via ad un finale decisamente nervoso e caratterizzato dal circuito conclusivo di Vieste. Potrebbe essere decisivo lo strappo di Via Saragat (1000 metri al 9% di media con punte del 17%), dal cui culmine mancheranno 10 km all’arrivo con tanto falsopiano veloce e favorevole prima dei 2000 metri finali pianeggianti. ottava tappa: ORARI, TV E STREAMING L’altimetria della tappa Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ile l’dell’deld’Italia, da Giovinazzo a Vieste dopo 200 chilometri. Una frazione divisa praticamente a metà dal GPM di seconda categoria di Monte Sant’Angelo (quasi dieci chilometri al 6% di media) che dà il via ad un finale decisamente nervoso e caratterizzato dal circuito conclusivo di Vieste. Potrebbe essere decisivo lo strappo di Via Saragat (1000 metri al 9% di media con punte del 17%), dal cui culmine mancheranno 10 km all’arrivo con tanto falsopiano veloce e favorevole prima dei 2000 metri finali pianeggianti.: ORARI, TV E STREAMING L’della

giroditalia : ?? The last km effort of @Jonatha61330275 at the top of the Etna Climb at Giro d’Italia 2020, Stage 3! ?? L'ultimo c… - giroditalia : ??Fearless climbing. Fullest solo ride. #Giro d’Italia 2020 ??Scalare senza paura. Una vittoria in solitaria. #Giro… - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2020 #Giro d'Italia Stage 4 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa… - FarellaLuigi : Diretta Giro D'Italia Moto1 Moto2 Elicottero Diretta Tv #Giro #giro #giro2020 #giro103tr #Giroditalia #RaiSport… - Affaritaliani : #rispettiamoci: la campagna di ACI al Giro D'italia 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Artista prende uno scalpello e distrugge tre opere d'arte. Fortune Italia