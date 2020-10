Giro-D’Italia 2020: Filippo Ganna vince la 5 tappa e fa il bis (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Oggi 7 Ottobre 2020 si è corsa la 5 tappa del Giro-D’Italia 2020 che ha avuto come percorso la Mileto-Camigliatello Silano di 225 chilometri. Il vincitore di tappa è stato il corridore Italiano Filippo Ganna, che ha conquistato il suo secondo successo nella 103esima edizione del Giro D’Italia. Il campione del mondo a cronometro compie una vera e propria impresa dominando la tappa calabrese staccando tutti in salita e vincendo in solitaria. Leggi anche: Giro-D’Italia-2020: Arnaud Démare vince la 4 tappa Giro-D’Italia 2020: la 5 tappa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Oggi 7 Ottobresi è corsa la 5del-D’Italiache ha avuto come percorso la Mileto-Camigliatello Silano di 225 chilometri. Il vincitore diè stato il corridore Italiano, che ha conquistato il suo secondo successo nella 103esima edizione delD’Italia. Il campione del mondo a cronometro compie una vera e propria impresa dominando lacalabrese staccando tutti in salita endo in solitaria. Leggi anche:-D’Italia-: Arnaud Démarela 4-D’Italia: la 5...

giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2020 #Giro d'Italia Stage 4 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa… - giroditalia : ?? The last km effort of @Jonatha61330275 at the top of the Etna Climb at Giro d’Italia 2020, Stage 3! ?? L'ultimo c… - giroditalia : ??Fearless climbing. Fullest solo ride. #Giro d’Italia 2020 ??Scalare senza paura. Una vittoria in solitaria. #Giro… - SMSNEWSOFFICIAL : GIRO D’ITALIA 2020: Un immenso Filippo ganna trionfa in solitaria nella quinta tappa, Almeida conserva la maglia ro… - LiveSicilia : Giro d’Italia, gioia Ganna|Sua la quinta tappa -

