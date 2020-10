Dritto e Rovescio, anticipazioni puntata di giovedì 8 ottobre su Rete 4 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dritto e Rovescio, anticipazioni del programma in onda giovedì 8 ottobre 2020 su Rete 4. Ospite Vittorio Feltri. Giovedì 8 ottobre continua l’appuntamento settimanale con Dritto e Rovescio che andrà in onda alle 21:25 su Rete 4. Al timone del programma d’informazione ci sarà sempre Paolo Del Debbio. Al centro della puntata l’obbligo di mascherine all’aperto e il rischio di nuove chiusure, i persistenti problemi della cassa integrazione e l’abolizione dei decreti Salvini. Gli altri argomenti della puntata di giovedì 8 ottobre 2020 Nella puntata ci sarà un confronto “faccia a ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 8 ottobre 2020)del programma in onda giovedì 82020 su4. Ospite Vittorio Feltri. Giovedì 8continua l’appuntamento settimanale conche andrà in onda alle 21:25 su4. Al timone del programma d’informazione ci sarà sempre Paolo Del Debbio. Al centro dellal’obbligo di mascherine all’aperto e il rischio di nuove chiusure, i persistenti problemi della cassa integrazione e l’abolizione dei decreti Salvini. Gli altri argomenti delladi giovedì 82020 Nellaci sarà un confronto “faccia a ...

