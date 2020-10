Da Milik a Eriksen: quanti “italiani” in gol stasera (Di giovedì 8 ottobre 2020) C’è un po’ di Italia nelle amichevoli di oggi delle altre Nazionali. Sono stati diversi i gol segnati dagli stranieri della Serie A. A fare più rumore è stata sicuramente la rete di Arkasdiusz Milik. Escluso dalle liste campionato e Champions del Napoli, l’attaccante ha siglato il 5-1 finale della Polonia sulla Finlandia. In gol anche un altro giocatore messo spesso in discussione: Christian Eriksen, che ha firmato il momentaneo 2-0 della Danimarca sulle Isole Faroe. A sbloccare il risultato, era stato invece il trequartista del Bologna Skov Olsen, mentre il 4-0 definitivo l’ha segnato un altro “italiano”: Andreas Cornelius. Sul tabellino dei marcatori è andato anche il nome dell’atalantino Mario Pasalic, che ha regalato il 2-1 alla Croazia sulla Svizzera. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 ottobre 2020) C’è un po’ di Italia nelle amichevoli di oggi delle altre Nazionali. Sono stati diversi i gol segnati dagli stranieri della Serie A. A fare più rumore è stata sicuramente la rete di Arkasdiusz. Escluso dalle liste campionato e Champions del Napoli, l’attaccante ha siglato il 5-1 finale della Polonia sulla Finlandia. In gol anche un altro giocatore messo spesso in discussione: Christian, che ha firmato il momentaneo 2-0 della Danimarca sulle Isole Faroe. A sbloccare il risultato, era stato invece il trequartista del Bologna Skov Olsen, mentre il 4-0 definitivo l’ha segnato un altro “italiano”: Andreas Cornelius. Sul tabellino dei marcatori è andato anche il nome dell’atalantino Mario Pasalic, che ha regalato il 2-1 alla Croazia sulla Svizzera. Foto: Twitter ...

