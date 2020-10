Cuadrado, che duttilità. Il CT della Colombia: “Con un po’ di lavoro potrà giocare anche in porta” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Juan Cuadrado prosegue a gonfie vele il matrimonio con la Juventus. Il duttile calciatore Colombiano è uno dei punti fermi anche per quanto riguarda Andrea Pirlo. Il calciatore trentaduenne arrivato a Torino nel 2015 sembra davvero uno dei pochi punti fermi dei bianconeri, che ogni stagione cambiano qualche pedina importante nel tentativo di rinnovare la squadra. Cuadrado, in queste prime giornate visto anche nell'inedito ruolo di esterno sinistro, raccoglie complimenti anche da parte del CT della Colombia Queiroz, che ha elogiato la duttilità tattica del giocatore bianconero."VA BENE anche IN PORTA"caption id="attachment 1033541" align="alignnone" width="1024" Cuadrado, getty images/caption"La ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Juanprosegue a gonfie vele il matrimonio con la Juventus. Il duttile calciatoreno è uno dei punti fermiper quanto riguarda Andrea Pirlo. Il calciatore trentaduenne arrivato a Torino nel 2015 sembra davvero uno dei pochi punti fermi dei bianconeri, che ogni stagione cambiano qualche pedina importante nel tentativo di rinnovare la squadra., in queste prime giornate vistonell'inedito ruolo di esterno sinistro, raccoglie complimentida parte del CTQueiroz, che ha elogiato la duttilità tattica del giocatore bianconero."VA BENEIN PORTA"caption id="attachment 1033541" align="alignnone" width="1024", getty images/caption"La ...

juventusfc : ?? @Pirlo_official: «C'è la possibilità che @arthurhromelo giochi dall'inizio. @Cuadrado e #Frabotta sono potenziali… - romeoagresti : #Pirlo: '#Cuadrado a sinistra? Si c'è questa possibilità, oppure il ritorno di Frabotta. Sono due potenziali titola… - ItaSportPress : Cuadrado, che duttilità. Il CT della Colombia: 'Con un po' di lavoro potrà giocare anche in porta' -… - Enzolott : @90ordnasselA @antoruotolo La verità e che questo video non rende veramente tutti gli episodi a favore della Juve,… - valentinadigrav : RT @ilmessaggeroit: Juventus, l'Asl denuncia alla Procura i calciatori che espatriano per raggiungere le nazionali Già partiti Cuadrado, D… -

Ultime Notizie dalla rete : Cuadrado che Queiroz scherza su Cuadrado: "Potrebbe giocare anche in porta" Goal.com Cuadrado, che duttilità. Il CT della Colombia: “Con un po’ di lavoro potrà giocare anche in porta”

Il calciatore trentaduenne arrivato a Torino nel 2015 sembra davvero uno dei pochi punti fermi dei bianconeri, che ogni stagione cambiano qualche pedina importante nel tentativo di rinnovare la ...

Blog: Abbattiamo la Tiranna!

Blog Calciomercato.com: E’ indubbio che la Juventus stia tiranneggiando il campionato italiano da 9 lunghi anni. Le conseguenze di ciò sono sicuramente molteplici e ...

Il calciatore trentaduenne arrivato a Torino nel 2015 sembra davvero uno dei pochi punti fermi dei bianconeri, che ogni stagione cambiano qualche pedina importante nel tentativo di rinnovare la ...Blog Calciomercato.com: E’ indubbio che la Juventus stia tiranneggiando il campionato italiano da 9 lunghi anni. Le conseguenze di ciò sono sicuramente molteplici e ...