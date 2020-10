Calciomercato Juventus, pazzo scambio Ramsey-Eriksen con l’Inter (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si potrebbe presto scaldare l’asse Milano-Torino. Nonostante la chiusura del Calciomercato estivo infatti, molte società avrebbero comunque continuato a lavorare a fari spenti per rimpolpare le proprie compagini in vista della sessione invernale. Queste operazioni potrebbero coinvolgere anche grandi club di Serie A. Due di questi sarebbero la Juventus e l’Inter, le principali due contendenti per la corsa allo scudetto 2021. Nonostante l’ingombrante presenza di una terza incomoda, la società torinese e quella meneghina potrebbero decidere di mettere da parte la rivalità sul campo da gioco per imbastire un interessante scambio di mercato. I nomi sul banco sarebbero due grandi campioni delle rispettive formazioni, i quali tuttavia potrebbero valutare la possibilità di trasferirsi altrove spinti ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si potrebbe presto scaldare l’asse Milano-Torino. Nonostante la chiusura delestivo infatti, molte società avrebbero comunque continuato a lavorare a fari spenti per rimpolpare le proprie compagini in vista della sessione invernale. Queste operazioni potrebbero coinvolgere anche grandi club di Serie A. Due di questi sarebbero lae l’Inter, le principali due contendenti per la corsa allo scudetto 2021. Nonostante l’ingombrante presenza di una terza incomoda, la società torinese e quella meneghina potrebbero decidere di mettere da parte la rivalità sul campo da gioco per imbastire un interessantedi mercato. I nomi sul banco sarebbero due grandi campioni delle rispettive formazioni, i quali tuttavia potrebbero valutare la possibilità di trasferirsi altrove spinti ...

DiMarzio : Cifre e formula dell'affare #Chiesa tra #Juventus e #Fiorentina - DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, visite mediche per #Chiesa. VIDEO - DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Nelle ultime ore il #Rennes sta spingendo per #Rugani - juventibus : RT @juventibus: E poi, dopo questo tiratissimo mercato, potremmo scoprire che questa squadra... di @valeriovitali91 - egidio_gialdini : 'Verdetto in arrivo. Gli argomenti non mancano mai. Ditemi la vostra'. CalcioMercato e Stagione della JUVENTUS seco… -