Brutto incidente ad Ardea, scontro frontale sulla Laurentina: 4 feriti (FOTO) (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Grave incidente stradale con feriti ad Ardea, dove questa mattina intorno alle 9.15 due auto si sono scontrate violentemente su via Laurentina, al chilometro 18,500, all'altezza del bivio Caronti. Le vetture, una Smart e una Ford Focus, si sono scontrate in maniera semi-frontale. A bordo delle delle due auto vi erano in tutto 4 persone, 2 uomini e 2 donne. Tutti e 4 sono rimasti feriti dall'impatto. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere delle auto. Sono poi intervenute 4 ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.

