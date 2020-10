Bidello misura la febbre con la mano sulla fronte: la scena ripresa all’entrata di una scuola superiore in provincia di Napoli (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il video, girato e diffuso sui social network da alcuni studenti, mostra un Bidello dell’istituto superiore Caravaggio di San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, mentre misura la febbre in modo piuttosto rudimentale ai ragazzi in fila per entrare a scuola. L’uomo, invece che usare un termometro o un termoscanner, poggia prima la mano sulla fronte e poi sui polsi per sentire il battito. Il filmato è stato rilanciato da un conduttore della trasmissione radio La Radiazza, Gianni Simoli. E proprio nel corso della trasmissione è intervenuto il dirigente scolastico, che si è dissociato e ha assicurato che si è trattata di “un’iniziativa personale” L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il video, girato e diffuso sui social network da alcuni studenti, mostra undell’istitutoCaravaggio di San Gennaro Vesuviano, indi, mentrelain modo piuttosto rudimentale ai ragazzi in fila per entrare a. L’uomo, invece che usare un termometro o un termoscanner, poggia prima lae poi sui polsi per sentire il battito. Il filmato è stato rilanciato da un conduttore della trasmissione radio La Radiazza, Gianni Simoli. E proprio nel corso della trasmissione è intervenuto il dirigente scolastico, che si è dissociato e ha assicurato che si è trattata di “un’iniziativa personale” L'articolo ...

Corriere : Il «bidello scanner» che misura la febbre agli studenti con una mano sulla fronte - myrtamerlino : Tra il #bidello scanner che misura la febbre con la mano e il Parlamento in cui manca il #numerolegale è tornata la… - RivaroliMassimo : RT @rtl1025: Continua a far discutere il video del #bidello che misura la febbre agli studenti con la mano sulla fronte all'ingresso della… - clikservernet : Bidello misura la febbre con la mano sulla fronte: la scena ripresa all’entrata di una scuola superiore in provinci… - Noovyis : (Bidello misura la febbre con la mano sulla fronte: la scena ripresa all’entrata di una scuola superiore in provinc… -